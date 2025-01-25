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Новости

25 января, 15:15

Происшествия

Новости регионов: водителя спасли из замерзшей кабины на Колыме

Новости регионов: водителя спасли из замерзшей кабины на Колыме

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В Магаданской области пожарные и проезжавшие мимо автомобилисты спасли водителя, зажатого в кабине грузовика при температуре -50 градусов. Машина перевернулась после столкновения с другим большегрузом. Кабину растягивали тросами, чтобы извлечь пострадавшего. Водителя укутали и развели костер, чтобы он не замерз. Оба пострадавших доставлены в больницы.

В Севастополе с побережья вывезли около 600 тонн мазутного грунта. Больше всего загрязненной почвы убрали из поселка Кача – более 174 тонн. Накануне в городе ввели режим ЧС федерального уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияэкологиярегионывидеоРоман Карлов
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