В Оренбургской области завершили спасательную операцию на насосной станции

В Новотроицке Оренбургской области завершили спасательную операцию после ЧП на насосной канализационной станции. Шестерых человек удалось спасти.

Взрыв на станции произошел утром 25 января, после которого здание обрушилось на площади 200 квадратных метров. Под обломками оставались люди. Один человек погиб, трое пострадали.

Как сообщило правительство региона, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила ремонт на объекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.