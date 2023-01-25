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Один человек погиб из-за снегопада в Японии

Один человек погиб из-за снегопада в Японии

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Сильный снегопад обрушился на Японию. По меньшей мере один человек погиб, еще 13 человек были госпитализированы после того, как провели до 10 часов в поездах, которые были заблокированы из-за непогоды.

Около 100 транспортных средств были заблокированы на шоссе недалеко от города Тарами в японской префектуре Нагасаки. Кроме того, отменены около 400 внутренних рейсов, а на дорогах образовались заторы от 20 до 50 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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