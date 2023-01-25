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Общество

Новости часа: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Новости часа: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Автобус сгорел под Наро-Фоминском

Автобус загорелся около деревни Глаголево на Киевском шоссе

Полиция начала выяснять обстоятельства ДТП на Большой Черемушкинской улице

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Берегова охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

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В Москве легковой автомобиль наехал на курьера на велосипеде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские силовики обстреляли Донецк натовскими снарядами после почти суток затишья. Об этом заявили в ТАСС.

Водителя Lexus, который напал на сотрудника ДПС в Москве, приговорили к пяти годам колонии. Об этом сообщила прокуратура.

Кабмин поддержал проект о начислении баллов за срочную службу при поступлении в вузы. Авторами данной инициативы стали депутаты и сенаторы "Единой России".

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происшествиярегионыобществовидеоАлина Гилева
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