Новости часа: ВСУ вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские силовики обстреляли Донецк натовскими снарядами после почти суток затишья. Об этом заявили в ТАСС.

Водителя Lexus, который напал на сотрудника ДПС в Москве, приговорили к пяти годам колонии. Об этом сообщила прокуратура.

Кабмин поддержал проект о начислении баллов за срочную службу при поступлении в вузы. Авторами данной инициативы стали депутаты и сенаторы "Единой России".