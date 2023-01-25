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Берегова охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

Берегова охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

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В водах между Южной Кореей и Японией обнаружены 12 моряков с затонувшего судна, 11 из них без сознания. Об этом сообщило агентство Yonhap. Береговая охрана продолжает поиски.

Сигнал бедствия с гонконгского сухогруза, перевозившего древесину, поступил 24 января около 17:00 по московскому времени. Экипаж сообщил, что судно дало крен и пошло ко дну. На борту находились 22 человека – 14 граждан КНР и восемь из Мьянмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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