Берегова охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

В водах между Южной Кореей и Японией обнаружены 12 моряков с затонувшего судна, 11 из них без сознания. Об этом сообщило агентство Yonhap. Береговая охрана продолжает поиски.

Сигнал бедствия с гонконгского сухогруза, перевозившего древесину, поступил 24 января около 17:00 по московскому времени. Экипаж сообщил, что судно дало крен и пошло ко дну. На борту находились 22 человека – 14 граждан КНР и восемь из Мьянмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.