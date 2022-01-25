Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что у предполагаемого грабителя есть судимость.

Сейчас разыскивают остальных участников нападения. Марина Коташенко утверждает, что попала в подстроенную аварию. Затем к ней в машину сели несколько мужчин. Угрожая оружием, они заставили ее поехать домой и взять там крупную сумму. Следствие не уточняет какую, но в СМИ была информация о ста миллионах рублей. На машине Коташенко преступники успешно преодолели пост охраны. Женщина отвезла их в Апрелевку, и спустя несколько часов обратилась в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.