Дмитровское шоссе перекрыто в сторону области из-за аварии с грузовиками

Дмитровское шоссе под Икшей полностью перекрыто из-за аварии. Там столкнулись фуры и грузовая "Газель", которую развернуло поперек дороги.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.