Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что у мужчины есть судимость. На данный момент разыскивают остальных участников разбойного нападения.

Вдова Александра Градского заявила полиции, что попала в подстроенную аварию. Затем к ней в машину сели несколько мужчин, угрожали оружием и заставили Марину Коташенко поехать домой и взять там крупную сумму денег. Следствие не уточняет какую, но в СМИ была информация о 100 миллионах рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.