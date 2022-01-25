Движение ограничено на МКАД в районе Калужского шоссе из-за ДТП

Движение по МКАД в районе Калужского и Варшавского шоссе затруднено из-за массовой аварии. Там столкнулись сразу несколько машин. Все случилось на 40-м километре магистрали. Как говорят очевидцы, в ДТП попали три легковушки и два большегруза. В аварии пострадал и междугородный автобус из республики Калмыкия. На месте происшествия работают экстренные службы. Поврежденные фуры оттаскивают специальным эвакуатором. Движение там сейчас ограничено, сообщили в Дептрансе. Транспорт пропускают по двум полосам из пяти.

В Мытищах во дворе дома на улице Рождественской сняли спор двух водителей. Женщина легковушки не хотела уступать дорогу скорой помощи. Учила своего оппонента правилам дорожного движения. И не действовали на нее ни включенные проблесковые маячки, ни уговоры прохожих, которые ситуацию оценили адекватно. Как написали в соцсетях очевидцы, несколько машин уступили дорогу скорой, чтобы она могла выехать, и только эта "женщина в красном" уперлась.

В Реутове в центре событий оказалась другая служебная машина. Там водитель легковушки протаранил патрульный автомобиль ГИБДД. Во время движения перед автором видео внезапно стал поворачивать грузовик. Чтобы не врезаться в него, водитель свернул вправо и, чуть не сбив ГАИшника, врезался в машину ДПС.