24 декабря, 23:45Происшествия
Новости регионов: смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье
Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Дмитровском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водитель и два пассажира легковушки погибли, еще один человек госпитализирован. В автобусе никто не пострадал. Прокуратура устанавливает все обстоятельства аварии.
Полицейские пресекли мошенническую схему. Правоохранители задержали аферистов, которые убеждали людей, что их компания успешно торгует на бирже, и обещали доход до 30% в месяц в обмен на инвестиции.
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