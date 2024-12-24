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24 декабря, 23:45

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье

Новости регионов: смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Подмосковье

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Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Дмитровском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водитель и два пассажира легковушки погибли, еще один человек госпитализирован. В автобусе никто не пострадал. Прокуратура устанавливает все обстоятельства аварии.

Полицейские пресекли мошенническую схему. Правоохранители задержали аферистов, которые убеждали людей, что их компания успешно торгует на бирже, и обещали доход до 30% в месяц в обмен на инвестиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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