Новости регионов: около 25 тонн мазута собрали возле затонувшего танкера в Черном море

Около 25 тонн мазута с водой собрали рядом с затонувшей носовой частью танкера в Черном море. Там установили заграждения. Также уже обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории, где обнаружили нефтяные пятна. В Анапе для уборки пляжей увеличат количество самосвалов, погрузчиков и мешков для сбора загрязненного песка. В расчистке принимают участие уже 10 тысяч человек. Сообщается, что на берегу черная полоса мазута растянулась на 54 километра.

В Ульяновске с января беременные студентки начнут получать единовременную выплату. Размер пособия составит 200 тысяч рублей. На такую поддержку смогут рассчитывать беременные девушки, которые обучаются очно.

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