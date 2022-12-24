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24 декабря, 21:15

Происшествия

Подросток попал в реанимацию после подрыва в Белгородской области

Подросток попал в реанимацию после подрыва в Белгородской области

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Подросток попал в реанимацию после подрыва на неизвестном предмете в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Щетиновка. 14-летний школьник наступил на взрывное устройство.

Пострадавшего госпитализировали с травматическим повреждением ноги и лица. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он еще раз призвал жителей приграничных районов внимательнее следить за детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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