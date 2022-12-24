Подросток попал в реанимацию после подрыва в Белгородской области

Подросток попал в реанимацию после подрыва на неизвестном предмете в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Щетиновка. 14-летний школьник наступил на взрывное устройство.

Пострадавшего госпитализировали с травматическим повреждением ноги и лица. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он еще раз призвал жителей приграничных районов внимательнее следить за детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

