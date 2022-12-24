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24 декабря, 21:15

Происшествия

Теплоснабжение в Химках начали восстанавливать по резервной схеме

Теплоснабжение в Химках начали восстанавливать по резервной схеме

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Теплоснабжение в Химках начали восстанавливать по резервной схеме. Об этом сообщили в химкинском филиале Мосэнерго. Из-за аварии без отопления и горячей воды остались почти 60 зданий, среди которых школы и детский сад, хостел, торговые центры, а также жилые дома. По словам местных жителей, тепла не было около 10 часов.

Сотрудник пресс-службы Мосэнерго Евгений Дмитриев рассказал, что сотрудники проводили работы на тепловых сетях, из-за чего потребовалось снизить параметры теплоснабжения в более чем 50 зданиях. В компании принесли извинения за доставленные неудобства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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