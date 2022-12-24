В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в приюте в Кемерове

Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании. Об этом сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.

По его словам, когда первые подразделения прибыли на место, все здание уже полыхало. Выяснилось, что в сгоревшем приюте грубо нарушали требования пожарной безопасности. Там погибли 22 человека, еще шестеро пострадали, двое из них в больнице в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

