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24 декабря, 19:15

Происшествия

В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в приюте в Кемерове

В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в приюте в Кемерове

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Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 22

Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании. Об этом сообщил замминистра МЧС Илья Денисов.

По его словам, когда первые подразделения прибыли на место, все здание уже полыхало. Выяснилось, что в сгоревшем приюте грубо нарушали требования пожарной безопасности. Там погибли 22 человека, еще шестеро пострадали, двое из них в больнице в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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