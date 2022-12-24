Оперативная группа МЧС прибыла в Кемерово, где сгорел частный приют

Оперативная группа МЧС прибыла спецбортом в Кемерово, где сгорел социальный приют. При пожаре погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое с ожогами в больнице в тяжелом состоянии.

Здание сгорело полностью. Как выяснилось, в приюте грубо нарушались требования пожарной безопасности. Их выявили еще в феврале. Владельцу приюта уже предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.