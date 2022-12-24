Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сгоревшем приюте в Кемерове, где погибли 22 человека. Их выявили еще в феврале при проверке, которую проводила районная прокуратура Кемерова. В частности, там не было автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа.

Следственный комитет опубликовал кадры допроса владельца приюта. Предпринимателю уже предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.