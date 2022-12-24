Следственный комитет опубликовал кадры допроса владельца приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправности котла.

При этом, по данным ведомства, жильцы жаловались на то, что угольный котел плохо работает. 31-летнему предпринимателю уже предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.