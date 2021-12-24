В Алтайском крае 7 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом

На Алтае 7 человек пострадали в ходе столкновения автобуса с поездом. Об этом заявили в прокуратуре.

Пять человек находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Всего в автобусе находились 16 человек.

По данным следствия, водитель проехал на красный свет и оказался на путях, когда там проходил грузовой поезд из Барнаула. При этом сигнализация была исправна, то есть водитель мог просто не отреагировать. Прокуратура продолжает расследование.

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