Виновник массового ДТП на ТТК состоит на учете в психдиспансере

Устроивший массовую аварию на Третьем транспортном кольце перед въездом в Кутузовский тоннель состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК. Водитель автомобиля Ford Explorer выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутными машинами. По данным ГИБДД, повреждения получили 20 автомобилей. Легкие травмы получили два человека.

В Москве изменились тарифы на парковку на 14% улиц. На ряде участков стоимость выросла, на других ее снизили.

Приватизировать и обменять социальное жилье в Москве в 2022 году можно будет онлайн, сообщили в мэрии.