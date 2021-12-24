Инфекционная больница в Астрахани, где при пожаре погибли 2 человека, вернулась к работе.

Там произошло замыкание электропроводки, в результате не смогли спасти женщин, которые были в ковидном боксе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.