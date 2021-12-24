Один человек погиб в результате ДТП на Нижегородской эстакаде

В ДТП на юго-востоке ТТК погиб водитель эвакуатора, в который въехала "Газель".

Авария произошла на Нижегородской эстакаде, там столкнулись две грузовые машины. Одна из них опрокинулась. В Госавтоинспекции сообщили, что "Газель" после столкновения вынесло на кабину эвакуатора, его водитель погиб на месте.

По предварительным данным, мужчина за рулем "Газели" уснул. На данный момент на месте аварии работают полиция и следователи. Движение на участке уже восстановили.

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