Новости России: в Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления

07:45
Энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления Улан-Удэ. Восстановительные работы после аварии на ТЭЦ-1 длились больше суток. Сейчас обстановка в городе нормализуется. Об этом сообщил глава наиболее пострадавшего района. Ранее сообщалось, что в зоне ограниченного теплоснабжения остались почти 100 тысяч человек. Там произошло короткое замыкание с последующим выгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Без отопления остались порядка 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. Температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Полностью восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ планируется в субботу, 25 декабря.
В Хабаровске завели уголовное дело на учителя, ударившего ученика. Конфликт между преподавателем и 14-летним школьником произошел во время урока. Недовольный поведением подростка педагог ударил его о стену, а после – вытолкал из класса. Случившее сняли на видео и выложили в интернет.
В Якутии столбики термометров опустились ниже 60 градусов. Температуру зафиксировали в селе Оймякон. Такая погода нехарактерна даже для самых холодных точек Северного полушария. Обычно зимой там около минус 40 градусов. А в селе Нижний Бестях на дорогах образовалась такая сильная наледь, что водители не могут справиться с управлением, а на трассах происходят массовые аварии.
В Екатеринбурге появился свой лесной доктор. Он спасает поврежденные деревья, а потом рисует на них яркие картины. Такая идея осенила местного жителя два года назад. Перед тем, как открыть краски и достать кисточку, он защищает раны на стволах, обрабатывает крону антисептиком и грунтует.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: