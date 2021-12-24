Новости России: в Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления

Энергетики начали постепенно повышать температуру в системах отопления Улан-Удэ. Восстановительные работы после аварии на ТЭЦ-1 длились больше суток. Сейчас обстановка в городе нормализуется. Об этом сообщил глава наиболее пострадавшего района. Ранее сообщалось, что в зоне ограниченного теплоснабжения остались почти 100 тысяч человек. Там произошло короткое замыкание с последующим выгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Без отопления остались порядка 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. Температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Полностью восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ планируется в субботу, 25 декабря.

В Хабаровске завели уголовное дело на учителя, ударившего ученика. Конфликт между преподавателем и 14-летним школьником произошел во время урока. Недовольный поведением подростка педагог ударил его о стену, а после – вытолкал из класса. Случившее сняли на видео и выложили в интернет.

В Якутии столбики термометров опустились ниже 60 градусов. Температуру зафиксировали в селе Оймякон. Такая погода нехарактерна даже для самых холодных точек Северного полушария. Обычно зимой там около минус 40 градусов. А в селе Нижний Бестях на дорогах образовалась такая сильная наледь, что водители не могут справиться с управлением, а на трассах происходят массовые аварии.

В Екатеринбурге появился свой лесной доктор. Он спасает поврежденные деревья, а потом рисует на них яркие картины. Такая идея осенила местного жителя два года назад. Перед тем, как открыть краски и достать кисточку, он защищает раны на стволах, обрабатывает крону антисептиком и грунтует.