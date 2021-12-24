Несколько автомобилей столкнулись на Рязанском шоссе

На Рязанском шоссе произошла крупная авария. Там столкнулись несколько автомобилей. На кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что перевернулся грузовик.

На месте ДТП работают медики. Движение затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.