Болельщик получил пять суток ареста за драку на стадионе в Москве

Болельщик, спровоцировавший драку на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста. Ему также запретили посещать официальные спортивные соревнования в течение трех лет. Об этом сообщили в МВД.

Конфликт произошел во время и после матча между ЦСКА и "Спартаком" на стадионе "Лукойл Арена" 22 ноября. Участников беспорядков удалось установить благодаря системе Fan ID. Всего полиция задержала почти сотню нарушителей.

