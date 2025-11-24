24 ноября, 19:30Происшествия
Болельщик получил пять суток ареста за драку на стадионе в Москве
Болельщик, спровоцировавший драку на стадионе в Москве, приговорен к пяти суткам административного ареста. Ему также запретили посещать официальные спортивные соревнования в течение трех лет. Об этом сообщили в МВД.
Конфликт произошел во время и после матча между ЦСКА и "Спартаком" на стадионе "Лукойл Арена" 22 ноября. Участников беспорядков удалось установить благодаря системе Fan ID. Всего полиция задержала почти сотню нарушителей.
