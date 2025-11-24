Жители подмосковного ЖК пожаловались на издевательства соседа над животными

Полиция расследует факты жестокого обращения с собаками в жилом комплексе "Гусарская баллада" в Подмосковье. Поводом стало видео, на котором запечатлен мужчина, издевающийся над стаффордом в лифте. Соседи сообщили о систематических случаях жестокости, причем речь идет о разных питомцах предполагаемого нарушителя.

Владелец собаки публично извинился, утверждая, что животные содержатся в хороших условиях. В настоящее время один из питомцев передан новым хозяевам и проходит реабилитацию с кинологом. Как пояснили эксперты, жестокость по отношению к животным может быть проявлением стремления к доминированию.

