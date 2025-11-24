Возгорание произошло в подвале многоквартирного дома на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошел пожар в подвале жилого дома № 69. Оперативные службы прибыли на место через несколько минут после сообщения о возгорании. Жители самостоятельно покинули квартиры, пострадавших нет.

Пламя было видно только со стороны дороги. Оно ликвидировано спасателями. В настоящее время жителям разрешено вернуться в свои квартиры. По последней информации, в подъездах сохраняется незначительная задымленность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.