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24 ноября, 23:15

Происшествия

Российский самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Российский самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

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Российский самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Superjet компании "Азимут" прилетел из Сочи.

Как заявили представители аэропорта, огонь возник в двигателе лайнера. К месту происшествия сразу были направлены пожарные команды. Взлетно-посадочную полосу закрыли, а пассажиров эвакуировали.

Пожар удалось быстро ликвидировать. В Росавиации сообщили, что обошлось без жертв. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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