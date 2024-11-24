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24 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: два человека погибли в результате крушения патрульного самолета в Колорадо

Новости мира: два человека погибли в результате крушения патрульного самолета в Колорадо

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В результате крушения гражданского патрульного самолета в американском штате Колорадо два человека погибли и один пострадал. Погибли пилот и аэрофотограф, а второй пилот самолета получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете. Специалисты выясняют обстоятельства крушения.

В Валенсии вновь происходят протесты. После наводнения школы оказались серьезно повреждены, поэтому десятки учебных заведений до сих пор закрыты. На улицы вышли около 5 тысяч человек. Люди просят принять меры, а также требуют отставки главы региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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