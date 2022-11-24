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Крупный пожар произошел в Архангельской области

Крупный пожар произошел в Архангельской области

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В Архангельской области произошел крупный пожар, там сгорело административное здание на территории судоремонтного завода. Огонь полностью охватил кровлю, а общая площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. По данным МЧС, в данный момент пожар удалось локализовать.

По словам очевидцев, столб дыма был виден издалека. Самостоятельно покинуть здание успели 10 человек, но информации о пострадавших еще не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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