Крупный пожар произошел в Архангельской области

В Архангельской области произошел крупный пожар, там сгорело административное здание на территории судоремонтного завода. Огонь полностью охватил кровлю, а общая площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. По данным МЧС, в данный момент пожар удалось локализовать.

По словам очевидцев, столб дыма был виден издалека. Самостоятельно покинуть здание успели 10 человек, но информации о пострадавших еще не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.