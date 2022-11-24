ФСБ предотвратила попытку диверсии спецслужб Украины на газопроводе "Южный поток"

ФСБ предотвратила попытку теракта на газопроводе "Южный поток", по которому топливо идет в Турцию и Европу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 24 ноября.

По версии следствия, были задержаны россияне, которые причастны к подготовке и обеспечению атаки. При обыске у них нашли четыре магнитные мины, несколько килограммов пластита, а также взрыватели и около 600 тысяч рублей.

Как заявили в ФСБ, доказательством стали и переписки с кураторами спецслужб Украины и координатами места подрыва в Волгоградской области. В итоге завели сразу несколько уголовных дел.

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