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У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях – СМИ

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях – СМИ

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Обыск прошел у главы завода "Звезда-Стрела" в Ростовской области. Его подозревают в хищении более 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщает РИА новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На фотографиях с обыска можно увидеть частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также там есть стеллажи с элитным алкоголем, оружие и деньги.

Ранее в УФСБ России по Ростовской области сообщили, что некоторые руководители завода "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны вносили в расчеты недостоверные данные. На предприятии производят контейнеры для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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