Новости регионов: ледяной дождь оставил без света 14 районов в Чувашии

Ледяной дождь оставил без света 14 районов в Чувашии – мокрый снег налип на провода. Из-за обрыва проводов электроснабжение отключилось в шести тысячах домов. На местах аварий работают 23 бригады энергетиков.

В Санкт-Петербурге теперь могут взимать курортный сбор. Законопроект о продлении эксперимента одобрили в Госдуме. Северная столица присоединилась к нему наравне с Крымом, Алтайским, Краснодарским и Ставропольским краем. Это значит, что туристы будут платить за пользование курортной инфраструктурой. Размер сбора составляет от 10 до 50 рублей в сутки, но не более 1,5% от стоимости поездки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.