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Новости мира: стрельба произошла около ТЦ в США

Новости мира: стрельба произошла около ТЦ в США

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Стрельба произошла около ТЦ в штате Мэриленд в США. Подозреваемый выстрелил в группу, стоявшую на парковке возле торгового центра. Четыре человека, в том числе трое подростков, ранены. Информацией о том, кто стрелял, полиция пока не располагает.

В Индии самолет застрял под мостом. А-320, купленный на аукционе бизнесменом, который планировал переделать транспорт в закусочную, пытался провести его под путепроводом. Но лайнер оказался выше дорожного просвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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