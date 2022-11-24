Новости мира: стрельба произошла около ТЦ в США

Стрельба произошла около ТЦ в штате Мэриленд в США. Подозреваемый выстрелил в группу, стоявшую на парковке возле торгового центра. Четыре человека, в том числе трое подростков, ранены. Информацией о том, кто стрелял, полиция пока не располагает.

В Индии самолет застрял под мостом. А-320, купленный на аукционе бизнесменом, который планировал переделать транспорт в закусочную, пытался провести его под путепроводом. Но лайнер оказался выше дорожного просвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.