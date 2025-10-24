Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

В Красноярске 17-летний подросток угнал машину и устроил гонки с полицией. Останавливать его пришлось выстрелами по колесам. В машине с ним был его сверстник. Возбуждено дело о краже.

На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша надземной парковки. Кусок упал на платформу, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре региона.

Автомобили эвакуировали и временно закрыли один из входов на вокзал. Сообщается, что поезда следуют в штатном режиме, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

