Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 22:45

Происшествия

Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

"Московский патруль": 15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей

"Московский патруль": полицейские Москвы задержали подростков, которые нападали на людей

"Московский патруль": столичные полицейские задержали предполагаемого наркокурьера

В Москве задержали сотрудников клиники, обманувших сотни пенсионеров

Двоих пострадавших при взрыве в Копейске могут перевезти на лечение в Москву

Автобус загорелся на дороге в подмосковном Серпухове

Пенсионеров обманули в частной клинике Москвы

В частной клинике столицы пенсионеров запугивали инвалидностью, чтобы получить деньги

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

В Красноярске 17-летний подросток угнал машину и устроил гонки с полицией. Останавливать его пришлось выстрелами по колесам. В машине с ним был его сверстник. Возбуждено дело о краже.

На Ладожском вокзале в Петербурге частично обрушилась крыша надземной парковки. Кусок упал на платформу, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре региона.

Автомобили эвакуировали и временно закрыли один из входов на вокзал. Сообщается, что поезда следуют в штатном режиме, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика