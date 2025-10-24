Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 15:15

Происшествия

В частной клинике столицы пенсионеров запугивали инвалидностью, чтобы получить деньги

В частной клинике столицы пенсионеров запугивали инвалидностью, чтобы получить деньги

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Количество пострадавших в результате взрыва в Копейске увеличилось до 29 человек

Сотни пенсионеров пострадали из-за частной клиники на западе Москвы

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Новости регионов: снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

В московской частной клинике пенсионеров запугивали инвалидностью, если они не оплатят дорогостоящее лечение от заболевания, которого у них на самом деле нет. В МВД раскрыли схему мошенничества, которая принесла ее создателям десятки миллионов рублей.

Сотрудники клиники на Рублевском шоссе приглашали пожилых людей на бесплатное обследование. Потом они ставили страшные диагнозы и настаивали на том, чтобы клиенты сразу же оплатили лечение.

Читайте также
происшествиягородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика