В частной клинике столицы пенсионеров запугивали инвалидностью, чтобы получить деньги

В московской частной клинике пенсионеров запугивали инвалидностью, если они не оплатят дорогостоящее лечение от заболевания, которого у них на самом деле нет. В МВД раскрыли схему мошенничества, которая принесла ее создателям десятки миллионов рублей.

Сотрудники клиники на Рублевском шоссе приглашали пожилых людей на бесплатное обследование. Потом они ставили страшные диагнозы и настаивали на том, чтобы клиенты сразу же оплатили лечение.