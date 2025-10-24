Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 13:15

Происшествия

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Количество пострадавших в результате взрыва в Копейске увеличилось до 29 человек

Сотни пенсионеров пострадали из-за частной клиники на западе Москвы

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Новости регионов: снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае. С такой просьбой к ним обратились полицейские. Муж, жена, их пятилетняя дочь и собака пропали в конце сентября, они перестали выходить на связь во время семейного похода. Один раз спасателям удалось поймать сигнал телефона отца.

В качестве основной версии исчезновения рассматривается несчастный случай. Поиски останавливали из-за погоды и бесперспективности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика