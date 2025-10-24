Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае. С такой просьбой к ним обратились полицейские. Муж, жена, их пятилетняя дочь и собака пропали в конце сентября, они перестали выходить на связь во время семейного похода. Один раз спасателям удалось поймать сигнал телефона отца.

В качестве основной версии исчезновения рассматривается несчастный случай. Поиски останавливали из-за погоды и бесперспективности.

