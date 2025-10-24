Новости регионов: снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии

Снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии. Пробка из грузовиков образовалась на трассе "Байкал". По данным синоптиков, в республике идут снегопады различной интенсивности, а скорость ветра достигает 22 метров в секунду. На дорогах образовалась гололедица и снежный накат.

Новые выбросы мазута зафиксировали на пляжах Анапы. Кадры с места опубликовали в соцсетях местные жители. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что к побережью Анапы и Темрюкского района движется пятно мазута массой 900 тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.