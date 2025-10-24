Форма поиска по сайту

24 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии

Новости регионов: в акватории Черного моря обнаружили разлив мазута объемом 900 тонн

Собянин: средства ПВО поразили три летевших к Москве беспилотника

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

Несколько автомобилей сгорели в Теплом Стане

Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

Новости регионов: жительница Хабаровска продавала поддельные лекарства

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

Снежный шторм затруднил движение по горным дорогам в Бурятии. Пробка из грузовиков образовалась на трассе "Байкал". По данным синоптиков, в республике идут снегопады различной интенсивности, а скорость ветра достигает 22 метров в секунду. На дорогах образовалась гололедица и снежный накат.

Новые выбросы мазута зафиксировали на пляжах Анапы. Кадры с места опубликовали в соцсетях местные жители. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что к побережью Анапы и Темрюкского района движется пятно мазута массой 900 тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

