Новости

Новости

24 октября, 09:15

Происшествия

Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

Новости регионов: жительница Хабаровска продавала поддельные лекарства

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

"Московский патруль": в столице задержаны трое мужчин за сбыт поддельных долларов

"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Видео с фрагментом ограбления Лувра появилось в Сети

Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

В Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждение жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и соответствующих органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

