Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Красногорске

В Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждение жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и соответствующих органов. Пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.