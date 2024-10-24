24 октября, 23:55Происшествия
Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
Пассажирский поезд сошел с рельсов в губернии Нурланн на севере Норвегии. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Всего в вагонах находились 55 человек. Чтобы их эвакуировать, привлекли вертолет. По предварительным данным, причиной ЧП стал камнепад.
Сильные снегопады обрушились на северо-западные районы Ирана. Огромные сугробы сняли местные жители в окрестностях города Ардебиль.
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