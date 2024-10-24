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24 октября, 20:00

Происшествия

Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол", производящей зефир без сахара

Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол", производящей зефир без сахара

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Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол", производящей зефир без сахара, после сообщений об отравлениях. Пострадавшие жаловались на боли в животе и тошноту.

Сейчас на предприятии проводится проверка, в ходе которой специалисты берут пробы воды и компонентов, из которых производили зефир, для тщательного исследования. Также изучается маркировка продукта. Как отметили в ведомстве, торговые сети уже изъяли зефир, производимый фабрикой, из продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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