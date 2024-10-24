На станции метро "Люблино" полиция задержала мужчину, угрожавшего машинисту. Очевидцы, заметив неадекватное поведение, вызвали стражей порядка. Дебошир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что ему не понравился стиль управления составом. При обыске у него обнаружили игрушечный пистолет.

После инцидента полиция возбудила уголовное дело за угрозу убийством и составила административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественных местах. Сейчас 43-летний москвич находится под подпиской о невыезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.