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24 октября, 15:15

Происшествия

Такси, маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье

Такси, маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье

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Грузовик перевернулся в тоннеле на внешней стороне 82 километра МКАД

Грузовик, маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. По словам пассажиров, машина поворачивала направо, когда ее догнала маршрутка, в этот момент сзади в нее врезался МАЗ.

Очевидцы сообщают, что пострадал один человек – это пассажир, который сидел сзади. На него посыпалось битое стекло. По другим данным, ушибы получили четверо.

В данный момент на месте затруднено движение, работают оперативные службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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