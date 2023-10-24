Такси, маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье

Грузовик, маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. По словам пассажиров, машина поворачивала направо, когда ее догнала маршрутка, в этот момент сзади в нее врезался МАЗ.

Очевидцы сообщают, что пострадал один человек – это пассажир, который сидел сзади. На него посыпалось битое стекло. По другим данным, ушибы получили четверо.

В данный момент на месте затруднено движение, работают оперативные службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.