24 октября, 07:45В мире
Погромщики сожгли около 40 автобусов и поезд в Рио-де-Жанейро
Около 40 автобусов и один поезд сожгли погромщики в Рио-де-Жанейро. Беспорядки в городе начались после того, как полицейские застрелили одного из лидеров местной преступной группировки Матеуша да Силва Резенде.
По данным следствия, он занимался торговлей людьми и был одним из самых богатых людей Бразилии. После его смерти вся западная часть крупнейшего мегаполиса Южной Америки буквально погрузилась в хаос. Теперь полицейские пытаются восстановить контроль над ситуацией.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.