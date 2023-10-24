Погромщики сожгли около 40 автобусов и поезд в Рио-де-Жанейро

Около 40 автобусов и один поезд сожгли погромщики в Рио-де-Жанейро. Беспорядки в городе начались после того, как полицейские застрелили одного из лидеров местной преступной группировки Матеуша да Силва Резенде.

По данным следствия, он занимался торговлей людьми и был одним из самых богатых людей Бразилии. После его смерти вся западная часть крупнейшего мегаполиса Южной Америки буквально погрузилась в хаос. Теперь полицейские пытаются восстановить контроль над ситуацией.

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