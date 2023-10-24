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24 октября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: спасатели локализовали крупный лесной пожар в Краснодарском крае

Новости регионов: спасатели локализовали крупный лесной пожар в Краснодарском крае

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Крупный лесной пожар в Афипском лесничестве Краснодарского края локализован. Об этом сообщили в региональном иинистерстве природных ресурсов. Площадь возгорания превысила 14 гектаров. Для тушения применяют, в том числе, авиацию, а всего привлечено 162 человека и 38 единиц техники. Работы осложняются сильным ветром и сложным рельефом местности. По данным краевого МЧС, произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки у подножья горы Собер.

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение. Ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду буквально срывает крыши и заборы. Не выдерживают и деревья – несколько из них упали на припаркованные автомобили. Несколько поселков из-за шторма остались без электричества. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет мокрый снег с дождем, которые сопроводит ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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