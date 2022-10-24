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Новости

17:15

Политика

Новости часа: началось слушание дела об аресте водителя, который сбил мать с ребенком

Новости часа: началось слушание дела об аресте водителя, который сбил мать с ребенком

Новости часа: Мишустин призвал обеспечить военных РФ всем необходимым в сжатые сроки

Подозреваемый в убийстве таксиста в Подмосковье продал автомобиль через приложение – СК

Новости часа: Минобороны РФ заявило о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

Солнцевский суд изберет меру пресечения водителю, который сбил женщину с ребенком

Авария с участием такси произошла в Задонском проезде

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой

Следователи вычислили подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье

Новости часа: СК РФ назвал основные версии крушения Су-30

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Солнцевском суде началось слушание дела об аресте водителя, который насмерть сбил мать с ребенком.

Сергей Собянин будет координировать работу по мерам безопасности в регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Рабочие уже приступили к сборке новых конструкций для Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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