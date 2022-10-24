Новости часа: началось слушание дела об аресте водителя, который сбил мать с ребенком

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Солнцевском суде началось слушание дела об аресте водителя, который насмерть сбил мать с ребенком.

Сергей Собянин будет координировать работу по мерам безопасности в регионах. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Рабочие уже приступили к сборке новых конструкций для Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.