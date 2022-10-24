Подозреваемый в убийстве таксиста в Подмосковье продал автомобиль через приложение – СК

В Следственном комитете РФ сообщили, что предполагаемый убийца водителя Maybach продал его автомобиль через мобильное приложение. Мужчина планировал выручить порядка двух миллионов рублей, но получил только предоплату в размере 500 тысяч рублей.

С помощью угрозыска 19-летнего обвиняемого нашли в Краснодарском крае, где и задержали. На данный мужчина находится на допросе.

Также криминалисты сообщили, что в салоне Maybach были найдены следы крови. Пробы уже отправили на экспертизу. По результатам анализа будет понятно, кому она принадлежит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.