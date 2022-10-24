Следователи вычислили подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье

Московские следователи вычислили местонахождение подозреваемого в убийстве водителя элитного такси. 19-летний мужчина был в Краснодарском крае. Как сообщили следователи, благодаря сотрудничеству с угрозыском мужчину смогли задержать, его скоро начнут допрашивать.

Тело таксиста обнаружили 23 октября в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, подозреваемый предложил водителю 50 тысяч рублей за сутки поездок, а когда пришло время платить, он убил таксиста. Есть версия, что нападавший был под воздействием наркотиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.