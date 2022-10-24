Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:45

Происшествия

Следователи вычислили подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье

Следователи вычислили подозреваемого в убийстве водителя такси в Подмосковье

Новости часа: СК РФ назвал основные версии крушения Су-30

Суд изберет меру пресечения водителю, который сбил женщину с ребенком 22 октября

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

СК РФ назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске

Новости часа: место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим

В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

Семь машин столкнулись на Вяземской улице

Загоревшийся автомобиль потушили у Черкизовского комбината

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

Московские следователи вычислили местонахождение подозреваемого в убийстве водителя элитного такси. 19-летний мужчина был в Краснодарском крае. Как сообщили следователи, благодаря сотрудничеству с угрозыском мужчину смогли задержать, его скоро начнут допрашивать.

Тело таксиста обнаружили 23 октября в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, подозреваемый предложил водителю 50 тысяч рублей за сутки поездок, а когда пришло время платить, он убил таксиста. Есть версия, что нападавший был под воздействием наркотиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика