Новости часа: СК РФ назвал основные версии крушения Су-30

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ назвал основные версии крушения Су-30: отказ техники и ошибка пилотирования. Самолет упал на жилой дом в частном секторе в Иркутске 23 октября.

Уголовное дело завели по факту аварии под Калугой, где актриса Анна Большова насмерть сбила женщину. Об этом сообщили в МВД.

Больше 40 домов снесли в Москве с начала 2022 года в рамках программы реновации. О ситуации рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.