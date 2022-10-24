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Происшествия

Новости часа: СК РФ назвал основные версии крушения Су-30

Новости часа: СК РФ назвал основные версии крушения Су-30

Суд изберет меру пресечения водителю, который сбил женщину с ребенком 22 октября

Новости часа: правительство РФ направит 350 млн руб на медосмотр детей из новых регионов

СК РФ назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске

Новости часа: место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим

В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

Семь машин столкнулись на Вяземской улице

Загоревшийся автомобиль потушили у Черкизовского комбината

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в музее Барберини в Германии

Три человека погибли из-за урагана "Рослин" в Мексике

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК РФ назвал основные версии крушения Су-30: отказ техники и ошибка пилотирования. Самолет упал на жилой дом в частном секторе в Иркутске 23 октября.

Уголовное дело завели по факту аварии под Калугой, где актриса Анна Большова насмерть сбила женщину. Об этом сообщили в МВД.

Больше 40 домов снесли в Москве с начала 2022 года в рамках программы реновации. О ситуации рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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