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Общество

Новости часа: место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим

Новости часа: место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим

В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Херсоне начали формировать территориальную оборону. Власти сообщили, что вступить в нее могут все желающие мужчины.

Участники ГИА в Москве теперь могут дистанционно подать заявку на изменение персональных данных. Об этом рассказали в мэрии.

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