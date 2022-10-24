Новости часа: место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Место падения Су-30 в Иркутске залило токсичным горючим. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Херсоне начали формировать территориальную оборону. Власти сообщили, что вступить в нее могут все желающие мужчины.

Участники ГИА в Москве теперь могут дистанционно подать заявку на изменение персональных данных. Об этом рассказали в мэрии.