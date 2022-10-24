В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

В ФСБ сообщили, что в Пятигорске предотвратили теракт в отделении полиции. Готовили нападение сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Задержанные граждане оказались из соседних республик. Ими, по данным ФСБ, руководили из-за рубежа. В ходе обысков у них нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы сборки, средства связи с изобличающей перепиской, а также запрещенную символику.

По данному происшествию завели уголовное дело, задержанные уже дали признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.