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Происшествия

В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

В Пятигорске задержали сторонников "Исламского государства" за подготовку взрыва

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В ФСБ сообщили, что в Пятигорске предотвратили теракт в отделении полиции. Готовили нападение сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Задержанные граждане оказались из соседних республик. Ими, по данным ФСБ, руководили из-за рубежа. В ходе обысков у них нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы сборки, средства связи с изобличающей перепиской, а также запрещенную символику.

По данному происшествию завели уголовное дело, задержанные уже дали признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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